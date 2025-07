"Da Manchester arrivano messaggi chiari sul futuro di Rasmus Hojlund, sappiamo che da maggio era uno dei nomi più importanti della lista dell'Inter che poi ha chiuso Bonny, anche per costi e tempi dell'operazione. Il messaggio che posso dirvi oggi è che Hojlund non risulta stia spingendo per andare via, ha detto al Manchester United, ai dirigenti e all'allenatore, che resterebbe molto volentieri. Una situazione diversa da Sancho e Rashford, che sono fuori dal progetto. Hojlund resterebbe un altro anno molto volentieri, se poi sarà lo United a volerlo vendere - sappiamo dell'interesse dell'Inter ma è un discorso in totale stand-by da oltre due settimane e che può dipendere solo ed esclusivamente da alcune uscite - poi dipenderà dal club. Hojlund non sta spingendo per andare via e non è fuori dal progetto United, se dovesse andare via sarà solo per la volontà dello United"