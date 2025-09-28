Dopo un inizio di stagione traballante, qualcuno aveva messo in discussione la posizione di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter.
Beppe Marotta lo ha confermato senza mezzi termini a più riprese. Fabrizio Romano su YouTube ha aggiunto:
"Cristian Chivu è stato al centro dei rumours nelle scorse settimane ma non ha mai rischiato. Si è parlato di Mourinho, di altre idee. Ma l'Inter ha scelto di non contattare altri allenatori, ha scelto di credere e dare tempo a Chivu, che sta invertendo la rotta d'inizio campionato. L'Inter non ha mai messo in discussione il suo allenatore".
