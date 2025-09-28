FC Inter 1908
Dopo un inizio di stagione traballante, qualcuno aveva messo in discussione la posizione di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo un inizio di stagione traballante, qualcuno aveva messo in discussione la posizione di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter.

Beppe Marotta lo ha confermato senza mezzi termini a più riprese. Fabrizio Romano su YouTube ha aggiunto:

"Cristian Chivu è stato al centro dei rumours nelle scorse settimane ma non ha mai rischiato. Si è parlato di Mourinho, di altre idee. Ma l'Inter ha scelto di non contattare altri allenatori, ha scelto di credere e dare tempo a Chivu, che sta invertendo la rotta d'inizio campionato. L'Inter non ha mai messo in discussione il suo allenatore".

