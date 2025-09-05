Lookman e Kim, due nomi chiacchierati, chi più chi meno, anche in ottica Inter nell'ultima estate di mercato: ne ha parlato Fabrizio Romano

Marco Macca Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 16:56)

Lookman e Kim, due nomi chiacchierati, chi più chi meno, anche in ottica Inter nell'ultima estate di mercato. Due situazioni ancora da monitorare, ancora in divenire e da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Lookman? Il mercato turco e quello saudita sono ancora aperti, ma non mi risultano trattative in corso e lui è stato anche inserito nella lista UEFA dell'Atalanta. A quanto so, Lookman nei prossimi mesi continuerà a esplorare la possibilità di andare via da Bergamo nei prossimi mesi. Ora si concentrerà sul campo e le parti proveranno a ricostruire un rapporto".

"Kim? E' stato accostato a Inter e Milan: ma l'unica squadra che si è fatta davvero avanti per lui è stata l'Al Nassr. Lui, però, ha rifiutato perché ha dato priorità all'Europa. Il problema per il quale non si è trasferito non tanto di cartellino, ma di stipendio. Kim al Bayern guadagna più di 7 milioni di euro netti, cifre che in Italia vengono spese per gli attaccanti. Per rivederlo in Italia servirà probabilmente un sacrificio da parte sua".