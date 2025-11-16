Cosa sta succedendo? In Turchia hanno raccontato di un accordo fatto e finito per portare Lookman al Galatasaray a gennaio. Questo a oggi non risulta, nulla di fatto oggi tra Gala e il giocatore, neanche tra il club e gli agenti, neanche tra i due club. L’interesse del Galatasaray resta, il club vuole fare un colpo importante a gennaio e Lookman è in lista, ma a oggi non c’è un accordo e neanche una trattativa in corso, stanno osservando diversi nomi non solo uno. C’è un interesse su Lookman, nulla di concluso. Bisognerà capire cosa vorranno fare il giocatore e l’Atalanta”.