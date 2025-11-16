Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Ademola Lookman verso il mercato di gennaio:
calciomercato
Romano: “Lookman via dall’Atalanta già a gennaio? Ecco cosa risulta, la verità è che…”
“Rumors in Turchia su Lookman? Tornano notizie su Ademola, Atalanta in aria di burrasca dopo il cambio in panchina, Palladino dovrà gestire la situazione ma dovrà essere gestita soprattutto a livello societario. Il club dovrà fare una scelta a gennaio, dopo le offerte rifiutate dell’Inter e i tentativi di Bayern Monaco e Galatasaray a fine mercato.
Cosa sta succedendo? In Turchia hanno raccontato di un accordo fatto e finito per portare Lookman al Galatasaray a gennaio. Questo a oggi non risulta, nulla di fatto oggi tra Gala e il giocatore, neanche tra il club e gli agenti, neanche tra i due club. L’interesse del Galatasaray resta, il club vuole fare un colpo importante a gennaio e Lookman è in lista, ma a oggi non c’è un accordo e neanche una trattativa in corso, stanno osservando diversi nomi non solo uno. C’è un interesse su Lookman, nulla di concluso. Bisognerà capire cosa vorranno fare il giocatore e l’Atalanta”.
