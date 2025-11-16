FC Inter 1908
Romano: "Lookman via dall'Atalanta già a gennaio? Ecco cosa risulta, la verità è che…"

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Ademola Lookman verso il mercato di gennaio
Alessandro Cosattini Redattore 

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Ademola Lookman verso il mercato di gennaio:

Rumors in Turchia su Lookman? Tornano notizie su Ademola, Atalanta in aria di burrasca dopo il cambio in panchina, Palladino dovrà gestire la situazione ma dovrà essere gestita soprattutto a livello societario. Il club dovrà fare una scelta a gennaio, dopo le offerte rifiutate dell’Inter e i tentativi di Bayern Monaco e Galatasaray a fine mercato.

Cosa sta succedendo? In Turchia hanno raccontato di un accordo fatto e finito per portare Lookman al Galatasaray a gennaio. Questo a oggi non risulta, nulla di fatto oggi tra Gala e il giocatore, neanche tra il club e gli agenti, neanche tra i due club. L’interesse del Galatasaray resta, il club vuole fare un colpo importante a gennaio e Lookman è in lista, ma a oggi non c’è un accordo e neanche una trattativa in corso, stanno osservando diversi nomi non solo uno. C’è un interesse su Lookman, nulla di concluso. Bisognerà capire cosa vorranno fare il giocatore e l’Atalanta”.

