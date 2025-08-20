Come vi abbiamo riportato, Adrien Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia, dopo la feroce lite avuta con il compagno di squadra Rowe

Marco Macca Redattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 21:46)

Come riferisce Fabrizio Romano, per il centrocampista francese, accostato anche all'Inter in questi giorni, la richiesta economica del club è di 15 milioni di euro:

"Olympique Marseille chiede circa €15m per Adrien Rabiot e circa €20m per Jonathan Rowe. Colloqui in corso con il Bologna per Rowe, mentre Rabiot sta valutando diverse opzioni in Europa e all'estero".