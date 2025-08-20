FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Rabiot in uscita dall’OM, varie offerte. Ecco la richiesta economica”

calciomercato

Romano: “Rabiot in uscita dall’OM, varie offerte. Ecco la richiesta economica”

Romano: “Rabiot in uscita dall’OM, varie offerte. Ecco la richiesta economica” - immagine 1
Come vi abbiamo riportato, Adrien Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia, dopo la feroce lite avuta con il compagno di squadra Rowe
Marco Macca Redattore 

Come vi abbiamo riportato, Adrien Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia, dopo la feroce lite avuta con il compagno di squadra Rowe.

Romano: “Rabiot in uscita dall’OM, varie offerte. Ecco la richiesta economica”- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Fabrizio Romano, per il centrocampista francese, accostato anche all'Inter in questi giorni, la richiesta economica del club è di 15 milioni di euro:

Romano: “Rabiot in uscita dall’OM, varie offerte. Ecco la richiesta economica”- immagine 3
Getty

"Olympique Marseille chiede circa €15m per Adrien Rabiot e circa €20m per Jonathan Rowe. Colloqui in corso con il Bologna per Rowe, mentre Rabiot sta valutando diverse opzioni in Europa e all'estero".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA