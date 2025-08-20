Come vi abbiamo riportato, Adrien Rabiot è in uscita dall'Olympique Marsiglia, dopo la feroce lite avuta con il compagno di squadra Rowe.
Come riferisce Fabrizio Romano, per il centrocampista francese, accostato anche all'Inter in questi giorni, la richiesta economica del club è di 15 milioni di euro:
"Olympique Marseille chiede circa €15m per Adrien Rabiot e circa €20m per Jonathan Rowe. Colloqui in corso con il Bologna per Rowe, mentre Rabiot sta valutando diverse opzioni in Europa e all'estero".
