Sabatini: “Altro che Lookman e Koné, ecco chi serve all’Inter. Il 3-4-2-1 rischia di…”

Nel suo editoriale per calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato la situazione relativa al mercato dell'Inter
Marco Macca 

Nel suo editoriale per calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato la situazione relativa al mercato dell'Inter, complicatosi dopo le difficoltà per Lookman e il no della Roma per Koné:

"Il caso più evidente riguarda l’Inter, che in poche settimane passa da Lookman a Koné, salvo ritrovarsi senza l’uno né l’altro e arrendersi all’evidenza di non aver estremo bisogno né dell’uno né dell’altro. Infatti serve un difensore, meglio se centralissimo, per ringiovanire anagraficamente e tecnicamente una difesa che tra Sommer, Pavard, Acerbi e De Vrij assomma 140 anni in quattro".

"A che serve un attaccante, seppur fortissimo come Lookman, quando ci sono Lautaro e Thuram titolari più Pio Esposito e Bonny che spingono da dietro? A che serve un altro centrocampista come Kone, seppur fortissimo e utile in supporto alla difesa, quando con il 3-4-2-1 di Chivu già rischia di “avanzare” il regista classico tipo Calhanoglu?".

