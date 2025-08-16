Nel suo editoriale per calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato la situazione relativa al mercato dell'Inter, complicatosi dopo le difficoltà per Lookman e il no della Roma per Koné:

"Il caso più evidente riguarda l’Inter, che in poche settimane passa da Lookman a Koné, salvo ritrovarsi senza l’uno né l’altro e arrendersi all’evidenza di non aver estremo bisogno né dell’uno né dell’altro. Infatti serve un difensore, meglio se centralissimo, per ringiovanire anagraficamente e tecnicamente una difesa che tra Sommer, Pavard, Acerbi e De Vrij assomma 140 anni in quattro".

"A che serve un attaccante, seppur fortissimo come Lookman, quando ci sono Lautaro e Thuram titolari più Pio Esposito e Bonny che spingono da dietro? A che serve un altro centrocampista come Kone, seppur fortissimo e utile in supporto alla difesa, quando con il 3-4-2-1 di Chivu già rischia di “avanzare” il regista classico tipo Calhanoglu?".