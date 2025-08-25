A Pressing Sandro Sabatini ha espresso un punto di vista netto sul confronto tra Inter e Napoli in vista della nuova stagione

Redazione1908 25 agosto - 15:32

A Pressing Sandro Sabatini ha espresso un punto di vista netto sul confronto tra Inter e Napoli in vista della nuova stagione. Il giornalista ha voluto sottolineare come i rapporti di forza tra le due squadre si siano invertiti rispetto a un anno fa.

“Quello sull'Inter, che ci tenevo a dire, è che secondo me l'anno scorso l'Inter era più forte del Napoli; quest'anno il Napoli è più forte dell'Inter. Poi può andare come può andare, però questa differenza in partenza c'è”, ha dichiarato Sabatini, accendendo subito il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Un’analisi che mette in evidenza la crescita della squadra partenopea e, allo stesso tempo, qualche incognita in casa nerazzurra. Sabatini ha voluto anche soffermarsi sul futuro di Chivu, allenatore emergente che secondo lui rappresenta una figura molto interessante: “Su Chivu, io credo che sia un allenatore bravo, gli manca un pochino di esperienza, ma di grande personalità e di grande competenza”.

Non solo allenatori e confronti diretti, però. Sabatini ha parlato anche di mercato, individuando in Sucic il vero rinforzo in grado di incidere da subito: “Sucic è l’unico titolare potenziale”.

I giovani e l'avvertimento — Per quanto riguarda l’attacco, spazio a una valutazione positiva sui giovani: “Bonny e Pio Esposito sono due risorse enormi”, ha detto Sabatini, confermando l’idea che la linea verde possa dare entusiasmo e soluzioni.

Tuttavia, non mancano i campanelli d’allarme. Il giornalista ha avvertito che la priorità per l’Inter resta la difesa: “Però se non prende un difensore centrale l’Inter rischia tantissimo”.