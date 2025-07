"Ho la sensazione che Thuram possa partire. Lautaro Martinez ha in Pio Esposito il suo erede designato. A proposito, a dicembre 2024 un uomo Inter (fa vedere screen, ndr) mi diceva che è un fenomeno e che sarà il futuro della Nazionale. E' chiaro che Thuram sia il partner ideale per Lautaro, ma è sotto gli occhi di tutti che quest'anno la coppia abbia avuto un rendimento inferiore rispetto alla stagione precedente. L'Inter è in un momento in cui deve eliminare le incrostazioni di un ciclo ormai arrivato alla fine".