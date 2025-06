Lucien Agoume, centrocampista francese classe 2002, ha trovato continuità in questa stagione al Siviglia che vuole riscattarlo

Arriva un importante aggiornamento sul futuro di Agoumé, per il quale l'Inter vanta ancora il 50% delle prestazioni del calciatore visto che il Siviglia aveva riscattato il 50% del cartellino la scorsa estate per 4 mln di euro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Siviglia è al lavoro per acquisire un ulteriore 40% del cartellino del francese.