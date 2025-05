Sky Germania su Bisseck al Bayern

"Bisseck? Il Bayern deve utilizzare il budget che ha a disposizione (stanno risparmiando) per comprare un altro tipo di giocatore. Al momento non è maturo. Non ha la velocità per fare il gioco del Bayern, l'Inter gioca in un modo diverso. Lui è molto offensivo, aggressivo e naturalmente ha il fisico. I tempi in difesa però non sono abbastanza affidabili per giocare nel Bayern", hanno concluso i commentatori di Sky Germania.