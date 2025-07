La questione difesa continua a tenere banco in casa Inter. E tiene banco perché negli ultimi quattro anni l'Inter ha incassato 22 gol solo nell'anno della seconda stella. Negli altri anni con Inzaghi, in campionato sono arrivate, 32, 42 e 35 reti. Per questo si parla di nuovi acquisti in difesa e in particolare il nome che viene associato al club nerazzurro in queste settimane è quello del giovane Giovanni Leoni, del Parma, classe 2006.

Il calciatore, che Chivu ha conosciuto nella sua prima esperienza in Serie A, "costa molto ma promette di più", dicono a Skysport. Numericamente l'Inter è a posto in difesa: ha due giocatori per ruolo con le coppie formate da Bisseck e Pavard, Acerbi e de Vrij e Bastoni e Carlos Augusto. Ma al centro della difesa si può ringiovanire proprio con Leoni. Ma come per l'attacco serve un'uscita (in questo caso Taremi) per un acquisto: "Bisogna vendere e creare spazio. Quella della retroguardia a ogni modo non è un'esigenza imprescindibile ma una possibilità di miglioramento abbassando l'età media. Lo dicono anche i numeri. Si vince con la difesa", ha spiegato Matteo Barzaghi.