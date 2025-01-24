Si va verso la fumata nera per quanto concerne la trattativa con il club argentino: si va verso la rottura
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Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’operazione che avrebbe dovuto portare Tomas Perez dal Newell’s Old Boys all’Inter si sarebbe arenata in maniera improvvisa.
Il club nerazzurro, infatti, non sarebbe riuscito a raggiungere un accordo definitivo con la società argentina, che avrebbe avanzato richieste non soddisfatte dalla dirigenza interista.
L’intenzione iniziale dell’Inter era di realizzare un “doppio colpo” inserendo anche il giovane attaccante classe 2006 Mateo Silvetti nell’affare, ma il rifiuto del Newell’s Old Boys a questo pacchetto unico avrebbe determinato la scelta di non procedere neppure con il solo Perez.
Di conseguenza, la trattativa sembra ormai avviata verso un definitivo congelamento ed è altamente improbabile che possa essere riaperta.
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