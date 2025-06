Sky – L’attacco è un grande problema: l’Inter vuole sia Hojlund che Bonny

Lo stop di Taremi, rimasto in Iran dopo la chiusura dello spazie aereo, ha portato alla ribalta, per l'Inter, la serietà del problema attacco

Redazione1908 15 giugno - 16:49

Lo stop di Taremi, rimasto in Iran dopo la chiusura dello spazie aereo, ha portato alla ribalta, per l'Inter, la serietà del problema attacco. Ancora una volta, come successo per Inzaghi, l'allenatore interista, stavolta Chivu, dovrà puntare tutte le sue fiches sulla coppia Lautaro-Thuram.

Taremi, abbiamo detto, è rimasto in Iran, Arnautovic e Correa sono stati congedati, Pio Esposito per il momento non è a disposizione per un problema fisico e salterà almeno le prime due partite del girone del Mondiale per Club.

Di fatto, dietro la ThuLa, c'è solo Sebastiano Esposito, con De Pieri e Valentin Carboni come alternative. Per questo, sul mercato, l'Inter dovrà fare tanto per quanto concerne il reparto offensivo.

La società sta lavorando per il futuro. Dopo il mondiale per club, riferisce Sky Sport si punterà su Bonny e Hojlund dello United per completare il reparto. Senza dimenticare Pio Esposito che rappresenta il futuro ma che in passato era nella primavera proprio con Cristian Chivu. Tutto made in Inter.