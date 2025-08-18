FC Inter 1908
Mediaset – L’Inter sta trattando un grosso nome segreto che gioca all’estero

Lookman non è più una priorità in questo momento del mercato. Il club nerazzurro cerca un centrocampista per Chivu
L'Inter ragiona su quello che potrà essere l'ultimo innesto per la squadra di Chivu, quello più importante. Dopo aver puntato a lungo su Lookman, ora la dirigenza nerazzurra ha cambiato obiettivo: si cerca un centrocampista.

Come scrive Sportmediaset, "Frenata Inter su Lookman per valutazione economica e soprattutto tecnica. L'Inter in questo momento non ha intenzione di fare un rilancio, la priorità è quello di prendere un forte centrocampista: nomi segreti, gioca in un campionato europeo, un profilo alla Koné. Il centrocampista della Roma ora è trattativa chiusa. Trovato il rinforzo in mediana, l'Inter penserà poi a un difensore centrale. Piace Solet, ma non è l'unico, l'Inter ha 50 mln da investire". 

