L'Inter ragiona su quello che potrà essere l'ultimo innesto per la squadra di Chivu, quello più importante. Dopo aver puntato a lungo su Lookman, ora la dirigenza nerazzurra ha cambiato obiettivo: si cerca un centrocampista.
Mediaset – L'Inter sta trattando un grosso nome segreto che gioca all'estero
Lookman non è più una priorità in questo momento del mercato. Il club nerazzurro cerca un centrocampista per Chivu
Come scrive Sportmediaset, "Frenata Inter su Lookman per valutazione economica e soprattutto tecnica. L'Inter in questo momento non ha intenzione di fare un rilancio, la priorità è quello di prendere un forte centrocampista: nomi segreti, gioca in un campionato europeo, un profilo alla Koné. Il centrocampista della Roma ora è trattativa chiusa. Trovato il rinforzo in mediana, l'Inter penserà poi a un difensore centrale. Piace Solet, ma non è l'unico, l'Inter ha 50 mln da investire".
