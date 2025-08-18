Come scrive Sportmediaset, "Frenata Inter su Lookman per valutazione economica e soprattutto tecnica. L'Inter in questo momento non ha intenzione di fare un rilancio, la priorità è quello di prendere un forte centrocampista: nomi segreti, gioca in un campionato europeo, un profilo alla Koné. Il centrocampista della Roma ora è trattativa chiusa. Trovato il rinforzo in mediana, l'Inter penserà poi a un difensore centrale. Piace Solet, ma non è l'unico, l'Inter ha 50 mln da investire".