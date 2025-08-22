Tra i tanti nomi accostato all'Inter per rinforzare e ringiovanire la difesa c'è anche quello di Oumar Solet: il centrale dell'Udinese piace da tempo ai nerazzurri, e i friulani non chiudono alla sua cessione.
Solet, l'Udinese fissa il prezzo: ecco quanto serve. La posizione dell'Inter
calciomercato
Solet, l’Udinese fissa il prezzo: ecco quanto serve. La posizione dell’Inter
Il centrale francese è accostato ai nerazzurri da tempo: i friulani non chiudono alla cessione, ma pongono le condizioni
A patto, però, che vengano soddisfatte alcune richieste: come riporta Sport Mediaset, i bianconeri ragionano esclusivamente su un trasferimento a titolo definitivo, e la loro richiesta economica è di 25 milioni di euro. Diversa la posizione dell'Inter, che in questo momento preferirebbe un'operazione in prestito con diritto di riscatto.
