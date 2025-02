Ieri è stato il giorno di Petar Sucic. Il centrocampista è sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche, poi in serata si è diretto a San Siro per assistere alla vittoria della sua futura squadra contro la Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il giocatore arriverà già nella finestra speciale tra l’1 e il 10 giugno, in modo da prendere parte al Mondiale per club.