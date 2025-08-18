A meno di clamorosi colpi di scena, è ormai finita la storia tra André Onana e il Manchester United: c'è uno scenario incredibile

A meno di clamorosi colpi di scena, è ormai finita la storia tra André Onana e il Manchester United. Nella prima partita di Premier League persa contro l'Arsenal, Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, non ha nemmeno convocato il camerunense, mettendo di fatto alla porta il calciatore ex Inter.