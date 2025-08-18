A meno di clamorosi colpi di scena, è ormai finita la storia tra André Onana e il Manchester United. Nella prima partita di Premier League persa contro l'Arsenal, Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, non ha nemmeno convocato il camerunense, mettendo di fatto alla porta il calciatore ex Inter.
A meno di clamorosi colpi di scena, è ormai finita la storia tra André Onana e il Manchester United: c'è uno scenario incredibile
E proprio quella nerazzurra potrebbe essere una possibile (e a dir poco clamorosa) destinazione. Secondo quanto riferito infatti dal Sun, ci sarebbe in atto un tentativo per riportare Onana a Milano.
L'ex Ajax, rimasto in ottimi rapporti con l'ambiente e con i tifosi, secondo la testata inglese sarebbe aperto all'ipotesi di tornare all'Inter, dove, sotto la guida di Simone Inzaghi, raggiunse la finale di Champions League di Istanbul persa poi nel 2023 contro il Manchester City. Vedremo se questo scenario diventerà davvero concreto.
