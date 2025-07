Sarà addio. Di comune accordo, senza muri o bracci di ferro. Mehdi Taremi e l'Inter sono pronte a salutarsi in questa sessione estiva

Marco Macca Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 14:16)

Sarà addio. Di comune accordo, senza muri o bracci di ferro. Mehdi Taremi e l'Inter sono pronte a salutarsi in questa sessione estiva di mercato. Lo riferisce Sport Mediaset, secondo cui l'iraniano non si sarebbe messo di traverso e non avrebbe intenzione di ostacolare la dirigenza nel suo intento di cederlo. Si legge:

"Taremi, tornato dall'Iran dove è rimasto bloccato in seguito agli attacchi missilistici occorsi con Israele, si è messo a disposizione della società, accettando di valutare tutte le offerte concrete che arriveranno in sede per completare l'addio".

"Nessun muro, nessun braccio di ferro per forzare la mano. Taremi non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella prima stagione all'Inter con numeri, e soprattutto prestazioni, deludenti che hanno spinto la società a rinforzare il reparto con l'arrivo di Bonny e l'integrazione, almeno per il momento, di Pio Esposito. Scelte che hanno fatto scalare l'iraniano ancora più indietro nelle gerarchie invitandolo a cambiare aria".

(Fonte: Sport Mediaset)