Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter e oggi è arrivata la conferma visto che il suo nome non è in lista per la Serie A

Matteo Pifferi Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 20:17)

Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall'Inter e oggi è arrivata la conferma. Il club nerazzurro, infatti, ha annunciato la lista dei giocatori per la Serie A e nell'elenco non figura il nome dell'attaccante iraniano.

Una scelta chiara e forte con l'Inter che intende trovare una soluzione in questi ultimi giorni di mercato. Taremi è all'Inter dalla scorsa estate e ha un contratto fino al 2027.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, c'è un nuovo club sulle sue tracce: si tratta del PSV Eindhoven che ha avviato i primi contatti. Situazione da monitorare, dopo che Taremi è stato nel mirino anche di club inglesi nelle scorse settimane.