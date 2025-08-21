"Asllani sempre più vicino a un trasferimento al Torino", conferma TuttoSport. Il centrocampista dell'Inter sarebbe dunque in procinto di vestire la maglia granata, dopo aver sfiorato la possibilità andare al Bologna. Tutto è successo nel giro di poche ore. Spiega infatti il quotidiano: "Sorpasso sul Bologna, per la società granata. E nuove trattative tra il Torino e l’Inter per il regista albanese, dopo che nelle ore precedenti i dirigenti rossoblù non erano riusciti a trovare un accordo con Asllani sull’ingaggio (richiesta di 2 milioni netti). E dopo che, a sua volta, il Torino si era visto respingere l’offerta presentata al Venezia per Nicolussi Caviglia (6 milioni più 1 di bonus)".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Asllani sempre più vicino al Torino: così l’Inter può risolvere un problema
calciomercato
TS – Asllani sempre più vicino al Torino: così l’Inter può risolvere un problema
Il centrocampista albanese sembra ormai a un passo dalla nuova avventura dopo tre anni in nerazzurro
Come sono andate le cose? Si legge: "Forte dell’apertura dell’albanese (come già nel corso della scorsa settimana, prima del rilancio del Bologna di domenica), il Torino ha così riaperto le trattative con l’Inter: offerto un prestito oneroso a 1,5 milioni con un diritto di riscatto a 12. La società nerazzurra, pur di risolvere il problema, ha ricominciato a discutere con i vertici granata. E le trattative sono così proseguite nella notte, col Toro nuovamente in pole su Asllani, rispetto al Bologna, ma tenendo sempre in caldo anche Nicolussi Caviglia, quale alternativa possibile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA