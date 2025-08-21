"Asllani sempre più vicino a un trasferimento al Torino", conferma TuttoSport. Il centrocampista dell'Inter sarebbe dunque in procinto di vestire la maglia granata, dopo aver sfiorato la possibilità andare al Bologna. Tutto è successo nel giro di poche ore. Spiega infatti il quotidiano: "Sorpasso sul Bologna, per la società granata. E nuove trattative tra il Torino e l’Inter per il regista albanese, dopo che nelle ore precedenti i dirigenti rossoblù non erano riusciti a trovare un accordo con Asllani sull’ingaggio (richiesta di 2 milioni netti). E dopo che, a sua volta, il Torino si era visto respingere l’offerta presentata al Venezia per Nicolussi Caviglia (6 milioni più 1 di bonus)".