L'intenzione dell'Inter è cambiata. Negli ultimi giorni i nerazzurri hanno focalizzato la loro attenzione sul centrocampo, credendo che serva un acquisto importante per assecondare l'evoluzione tattica voluta da Chivu. Sul nome in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri è tornato anche TuttoSport stamattina:

"Manu Koné della Roma resta il grande obiettivo, o forse sarebbe meglio definirlo sogno, ad oggi. Dopo gli approcci di Ferragosto, quando la trattativa sembrava potersi chiudere in poche ore, adesso la situazione è ferma.

I Friedkin hanno stoppato ogni ragionamento, nonostante l’Inter fosse pronta a mettere sul piatto 40 milioni più bonus, e da quel “fermi tutti” non si è andati più avanti. L’Inter, però, confida che da Roma qualcosa di muova, perché i giallorossi, che devono completare il mercato per Gasperini, devono anche completare delle cessioni per questioni di Fair Play Finanziario. Chiaramente la Roma spera di ottenere i fondi necessari dall’uscita di elementi fuori dal progetto, su tutti Dovbyk, però Koné potrebbe non essere così incedibile.