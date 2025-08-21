"Non dovrebbe muoversi Zielinski: il centrocampista polacco chiaramente non è un intoccabile, però non ci sono stati interessamenti tali da portarlo a vedersi altrove, tanto meno dall'Arabia. Chi si vede ancora all'Inter è poi Pavard. Il difensore francese, reduce da una stagione negativa e la gestione "discutibile" dell'infortunio alla caviglia che l'ha messo fuori dai giochi al Mondiale per club (salvo poi farsi immortalare in una foto a giocare a padel con Theo Hernandez), era - ed è? - fra i giocatori che l'Inter ritiene cedibili.