A meno di due settimane dalla fine del mercato, la rosa dell'Inter potrebbe subire delle modifiche. Sia in entrata che in uscita, restano da monitorare diverse situazioni. Su due fascicoli si sofferma TuttoSport in edicola stamattina. Si legge a tal proposito:
calciomercato
TS – Inter, perché Zielinski non dovrebbe partire. E Pavard ha deciso che…
"Non dovrebbe muoversi Zielinski: il centrocampista polacco chiaramente non è un intoccabile, però non ci sono stati interessamenti tali da portarlo a vedersi altrove, tanto meno dall'Arabia. Chi si vede ancora all'Inter è poi Pavard. Il difensore francese, reduce da una stagione negativa e la gestione "discutibile" dell'infortunio alla caviglia che l'ha messo fuori dai giochi al Mondiale per club (salvo poi farsi immortalare in una foto a giocare a padel con Theo Hernandez), era - ed è? - fra i giocatori che l'Inter ritiene cedibili.
Dopo i sondaggi di diversi club come Neom, Lille, Marsiglia, Galatasaray e Barcellona, però, Pavard sembrerebbe aver deciso di rimanere a Milano e ieri ha comunicato sui canali social dell'Inter la scelta di cambiare numero, passando dal 28 al 5 (che aveva al Bayern). Una decisione che sa tanto di "conferma". In difesa, comunque, arriverà un nuovo rinforzo, probabilmente pure lui dall'estero".
