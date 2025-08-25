FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato

calciomercato

UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato

UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato - immagine 1
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani al Torino
Marco Macca Redattore 

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani al Torino.

UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato- immagine 2
Getty

Ecco la nota del club nerazzurro:

UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato- immagine 3
Getty Images

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani al Torino FC. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata".

(Inter.it)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA