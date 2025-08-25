Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani al Torino.
UFFICIALE – Inter, Asllani è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani al Torino
Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani al Torino FC. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata".
(Inter.it)
