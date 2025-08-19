Fra i nomi più caldi in questi giorni in uscita dall'Inter c'è sicuramente Benjamin Pavard, non più centrale nei progetti nerazzurri. Tuttosport fa il punto sui nomi per sostituirlo:
Fra i nomi più caldi in questi giorni in uscita dall'Inter c'è sicuramente Benjamin Pavard, non più centrale nei progetti nerazzurri
"Fatto il centrocampista, più dell’attaccante l’Inter vuole rinforzarsi con un difensore. Magari due, cessioni permettendo: Pavard è in bilico, le sirene da Barcellona sono più ammalianti di quelle arabe o del Lilla, e l’Inter non direbbe di no a una proposta sui 20 milioni".
"Nel caso, al posto del francese arriverebbe un braccetto, ma la sensazione è che la dirigenza voglia comunque portare in rosa un centrale, anche perché, senza Zalewski, Carlos Augusto tornerà a fare il vice Dimarco in pianta stabile. I profili più graditi, Leoni e De Winter, sono sfumati: senza scomodare il classico mister X, ai piani alti piace da sempre Kim Min-jae".
(Fonte: Tuttosport)
