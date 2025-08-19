FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Via Pavard? “Leoni e De Winter sfumati, all’Inter piace tantissimo questo nome all’estero”

calciomercato

Via Pavard? “Leoni e De Winter sfumati, all’Inter piace tantissimo questo nome all’estero”

Via Pavard? “Leoni e De Winter sfumati, all’Inter piace tantissimo questo nome all’estero” - immagine 1
Fra i nomi più caldi in questi giorni in uscita dall'Inter c'è sicuramente Benjamin Pavard, non più centrale nei progetti nerazzurri
Marco Macca Redattore 

Fra i nomi più caldi in questi giorni in uscita dall'Inter c'è sicuramente Benjamin Pavard, non più centrale nei progetti nerazzurri. Tuttosport fa il punto sui nomi per sostituirlo:

Via Pavard? “Leoni e De Winter sfumati, all’Inter piace tantissimo questo nome all’estero”- immagine 2
Getty Images

"Fatto il centrocampista, più dell’attaccante l’Inter vuole rinforzarsi con un difensore. Magari due, cessioni permettendo: Pavard è in bilico, le sirene da Barcellona sono più ammalianti di quelle arabe o del Lilla, e l’Inter non direbbe di no a una proposta sui 20 milioni".

Via Pavard? “Leoni e De Winter sfumati, all’Inter piace tantissimo questo nome all’estero”- immagine 3
Getty Images

"Nel caso, al posto del francese arriverebbe un braccetto, ma la sensazione è che la dirigenza voglia comunque portare in rosa un centrale, anche perché, senza Zalewski, Carlos Augusto tornerà a fare il vice Dimarco in pianta stabile. I profili più graditi, Leoni e De Winter, sono sfumati: senza scomodare il classico mister X, ai piani alti piace da sempre Kim Min-jae".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA