"Fatto il centrocampista, più dell’attaccante l’Inter vuole rinforzarsi con un difensore. Magari due, cessioni permettendo: Pavard è in bilico, le sirene da Barcellona sono più ammalianti di quelle arabe o del Lilla, e l’Inter non direbbe di no a una proposta sui 20 milioni".

"Nel caso, al posto del francese arriverebbe un braccetto, ma la sensazione è che la dirigenza voglia comunque portare in rosa un centrale, anche perché, senza Zalewski, Carlos Augusto tornerà a fare il vice Dimarco in pianta stabile. I profili più graditi, Leoni e De Winter, sono sfumati: senza scomodare il classico mister X, ai piani alti piace da sempre Kim Min-jae".