Delle momentanee incomprensioni tra Calhanoglu e l'Inter ha scritto Paolo Ziliani, sottolineando gli inaspettati toni bruschi: "Di certo, le incomprensioni e le tensioni che hanno creato il grande freddo tra giocatore e società (e tra giocatore e parte dello spogliatoio) stanno togliendo serenità e lucidità a tutti, tifoseria compresa. Ed è un peccato perché la domanda che l’intero mondo Inter dovrebbe porsi, e sulla quale tutti dovrebbero riflettere, è: può permettersi l’Inter di fare a meno di Calhanoglu?". Il giornalista sportivo ha insistito sull'importanza di Calha per l'Inter in questi quattro anni: "E se il bottino di gol del n. 20 nerazzurro, 28 in campionato e 6 in Champions (totale 34), depurato dai 21 segnati su rigore (17 + 4) si ferma a 13, sono i suoi assist ad avere fatto per l’Inter tutta la differenza del mondo. In quattro stagioni Calhanoglu ne ha sfornati 27 in campionato e 4 in Champions: e 31 assist, cari signori, significano 31 gol fatti segnare a un numero infinito di suoi compagni". Da valutare, ora, è la posizione di Hakan, che sembra voler andare a giocare in patria. "Di certo, privarsi a cuor leggero di un calciatore decisivo come Calhanoglu può rivelarsi letale. Perché nessuno discute la bravura e il valore - faccio un nome a caso tra i tanti di cui si legge sui giornali - di Ederson dell’Atalanta: giocatore eccellente. Ma con Calhanoglu l’Inter perderebbe, oltre al suo metronomo, i 34 gol e i 31 assist (cioè a tutti gli effetti 65 gol) che Hakan ha portato nelle sue quattro stagioni vissute in nerazzurro. Se a voi tutto questo sembra poco, a me sembra molto. Anzi moltissimo", ha concluso Paolo Ziliani.