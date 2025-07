Il giornalista sportivo ricorda vecchie plusvalenze illecite in casa Juventus sulle quali nessuno fiatò

Redazione1908 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 10:52)

Paolo Ziliani ha puntato i riflettori su come i media riservino un diverso trattamento alla Juventus quando si parla di plusvalenze e di regole: "Oggi vi parlo dello strano caso dei media made in Italy sempre attenti a controllare che l’intero mondo rispetti le regole salvo distrarsi e andare in black out quando al rispetto delle norme è chiamata la Juventus. Se sgarra un qualsiasi club, apriti cielo; se sgarra Madama, che per tradizione lo fa ogni giorno prima e dopo i pasti, nessuno se ne accorge. Tutti muti. Come nel caso della questione recompra: tornata d’attualità in questi giorni con la cessione di Aleksander Stankovic, figlio di Dejan, dall’Inter al Bruges. A riferirne sono stati in tanti, ma il titolo più significativo (e corretto, lo dico a scanso di equivoci) è stato quello del sito specializzato Calcio Finanza: “Stankovic verso il Bruges: perché l’Inter non potrà registrare subito la plusvalenza”.

La spiegazione di Calcio e Finanza e il meccanismo regolamentare corretto — "Con esemplare chiarezza Calcio Finanza ha spiegato il perché. In soldoni: Stankovic, che è cresciuto nel vivaio e all’Inter è costato zero, è stato ceduto per 10 milioni di potenziale, totale plusvalenza. L’Inter ha però inserito nell’accordo il “diritto di recompra” del giocatore: che può esercitare alla fine della prima stagione ricomprandolo a 22 milioni o alla fine della seconda ricomprandolo a 25. Questa clausola lascia quindi ancora in sospeso la questione della proprietà finale del giocatore: che non è del Bruges perché l’Inter se lo può riprendere dopo uno o due anni a cifre già stabilite e non è nemmeno dell’Inter perché il Bruges glielo ha comprato, anche se ora deve attendere le mosse di Marotta per sapere se l’acquisto diventerà definitivo o se Stankovic tornerà al mittente. In questo quadro, se l’Inter iscrivesse adesso i 10 milioni di plusvalenza commetterebbe un illecito: potrà farlo solo quando il diritto di recompra sarà scaduto senza essere stato esercitato. Dopo il 30 giugno del 2027 insomma", ha aggiunto Ziliani sottolineando come questo "questo semplice meccanismo regolamentare non sia mai stato “attenzionato” non solo da Calcio Finanza ma da nessun giornale, nessuna tv e nessun sito web quando a fare incetta di plusvalenze da “diritto di recompra”, tutte indebite, era la Juventus". Plusvalenze illecite che la Consob ha più volte chiesto di correggere. Richieste rimaste inascoltate.

La domanda di Ziliani — "Domanda: avete mai letto da qualche parte, se non nel mio account e nei miei articoli sul Fatto Quotidiano, che la Juventus sta trasgredendo le regole e che il Palazzo sta facendo finta di niente pur di fronte a uno scandalo evidente, denunciato e conclamato? Non ne parla nessuno. Ricapitolando: se l’Inter cede Stankovic a 10 milioni con “diritto di recompra”, tutti pronti a intimare e a spiegare che quei 10 milioni l’Inter non può metterli a plusvalenza; se la Juventus cede Mandragora a 20 milioni con “diritto di recompra”, oppure Orsolini a 15 milioni con “diritto di recompra” eccetera eccetera mettendo subito le somme a plusvalenza, va tutto ben madama la marchesa: le regole di colpo spariscono e anche se la Consob - mica Pincopalla - apre non uno ma due diversi procedimenti in capo alla Juventus e comunichi che il club sta continuando a redigere “bilanci non conformi” a causa dei soliti magheggi indebiti e truffaldini, nessuno se ne cura. Anzi, siccome la Juventus dice che lei rispetta le regole e che è la Consob che si sbaglia, i pochi titoli che escono sono titoli assolutori", ha concluso il giornalista sportivo.