L'attaccante polacco, classe 2004, dovrà ora cercarsi una nuova sistemazione per la seconda parte di stagione
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Jan Zuberek torna all'Inter: l'attaccante polacco, classe 2004, conclude in anticipo la sua esperienza al Lecco, dove si era trasferito in prestito la scorsa estate.
#Inter, Jan Zuberek (attaccante, 2004) rientra dal prestito al Lecco: nella prima parte di stagione 15 presenze in Serie C (6 da titolare) e nessun gol, si cerca ora una nuova sistemazione.— Fabio Alampi (@FabioAlampi) January 30, 2025
Bottino magro per il centravanti nerazzurro, che ha collezionato 16 presenze tra Serie C e Coppa Italia (di cui 6 da titolare) senza riuscire a segnare neanche un gol. Per lui si cercherà ora una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di mercato.
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