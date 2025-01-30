L'attaccante polacco, classe 2004, dovrà ora cercarsi una nuova sistemazione per la seconda parte di stagione

Fabio Alampi
Inter, gol di Zuberek

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Jan Zuberek torna all'Inter: l'attaccante polacco, classe 2004, conclude in anticipo la sua esperienza al Lecco, dove si era trasferito in prestito la scorsa estate.

Pescara-Inter-Zuberek
Getty Images

Bottino magro per il centravanti nerazzurro, che ha collezionato 16 presenze tra Serie C e Coppa Italia (di cui 6 da titolare) senza riuscire a segnare neanche un gol. Per lui si cercherà ora una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di mercato.

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