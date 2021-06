Mercato, Wijnaldum fa inversione: “No al Barcellona, ha scelto il PSG”

Georginio Wijnaldum cambia idea e dice no al Barcellona. Il centrocampista olandese avrebbe scelto di trasferirsi al PSG

Georginio Wijnaldum cambia idea e dice no al Barcellona. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky Sport, secondo cui il centrocampista olandese, in scadenza di contratto con il Liverpool e in passato accostato anche all'Inter, avrebbe scelto di trasferirsi al Paris Saint-Germain, convinto da Pochettino a sposare il progetto dei parigini.