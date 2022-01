Mercato, Italiano: “Sostituto Vlahovic? Lui è ancora qui e si comporta da professionista”

In conferenza stampa, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato della possibile partenza di Vlahovic

Così Vincenzo Italiano intervenendo sulla spinosa vicenda del centravanti serbo punzecchiato di continuo dalla società dopo il mancato rinnovo e sempre più al centro delle voci di mercato. ''Come detto la situazione è sempre la stessa e fintanto è così - ha aggiunto il tecnico viola - rispondo sempre allo stesso modo: per adesso Vlahovic è qui ed è l'attaccante della Fiorentina. Se dovesse cambiare qualcosa parleremo, analizzeremo e risponderemo nel momento in cui ci sarà da rispondere. Se mi dà fastidio che questa vicenda non sia ancora risolta e se ne parli di continuo? In tutta sincerità comincerebbe a darmi fastidio nel momento in cui Vlahovic non facesse più il proprio dovere e non entrasse in campo concentrato e con lo spirito giusto. Qualsiasi squadra che ha in rosa un attaccante come lui sa qual è il suo valore e i gol che porta in dono. Tutti gli allenatori che hanno in gruppo dei goleador sperano di averli sempre a disposizione, questa è la verità''.