Mercato, Lazaro saluta: oggi l’offerta del Lipsia. Inter, decisione definitiva su Esposito

Non solo colpi in entrata: l’Inter lavora a capofitto sul mercato anche per liberarsi degli esuberi presenti in rosa. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni che saranno ultimate nelle prossime ore: “Valentino Lazaro sarà il primo a salutare Appiano: valigie pronte, destinazione non ancora certa. Nelle ultime ore si è fatto forte il pressing del Lipsia, capolista in Bundesliga, pronto a rilevare il laterale austriaco in prestito con diritto di riscatto. Una formula che l’Inter preferisce al prestito secco proposto nei giorni scorsi dal Newcastle. La soluzione Lipsia sembra anche la preferita dallo stesso Lazaro che in Germania si è imposto a livello internazionale con la maglia dell’Hertha.

Questione di dettagli e ci sarà la fumata bianca: i dirigenti nerazzurri aspettano l’offerta ufficiale del Lipsia oggi per chiudere in fretta la questione e concentrarsi poi sui casi più spinosi. Saluterà Federico Dimarco, promesso sposo del Verona una volta che l’Inter avrà ufficializzato l’acquisto di Moses e quindi messo a posto numericamente le fasce. Non se ne andrà invece il baby fenomeno Sebastiano Esposito: Conte vuole tenere il 17enne in gruppo fino alla fine del campionato per avere una eventuale carta in più da pescare dalla panchina ma anche per fargli fare esperienza dietro a campioni come Lukaku, Lautaro e Sanchez. Scelta logica, per farlo crescere ancora dietro ai quattro big dell’attacco”.