Inter, no alla rivoluzione della rosa: sul mercato si agirà così. CdS: “Arriveranno giocatori…”

In casa Inter, al termine della stagione, sarà inevitabilmente il tempo delle valutazioni, come ha dichiarato anche Antonio Conte nelle recenti conferenze stampa. Un tema nevralgico per il futuro condiviso del progetto riguarda il mercato e il Corriere dello Sport lo presenta così:

“Per soddisfare le richieste di Conte Marotta e Ausilio si sono presi un bel rischio, quello di fare prima quasi tutti gli acquisti e poi di vendere i giocatori che l’allenatore non ha voluto (Icardi, Nainggolan, Joao Mario e Perisic). I due dirigenti sono stati bravi a trovare una formula per recuperare con il Psg i soldi dell’argentino (cinquanta milioni più otto di bonus) e hanno tamponato il bilancio, ma a settembre non si potrà agire allo stesso modo”, rimarca il quotidiano che anticipa come il budget sarà deciso entro un mese con Suning. Inevitabilmente, però, gli effetti del Covid-19 potranno riversarsi anche sul mercato, impedendo spese illimitate per i nerazzurri, non dimenticando l’acquisto già fatto di Hakimi.

ADDIO LAUTARO? – “Se le frasi con le quali Conte dissemina incertezze sul suo futuro sono “mind games” per mettere pressione al club, difficilmente sortiranno l’effetto sperato, quello di avere carta bianca negli acquisti”, spiega poi il quotidiano che ribadisce come un’eventuale cessione di Lautaro Martinez potrebbe portare all’arrivo di giocatori funzionali e futuribili. “E soprattutto in viale della Liberazione non prendono in considerazione una rivoluzione nella rosa ovvero dieci-quindici elementi cambiati: ci saranno innesti mirati di calciatori di personalità, dei leader, ma il resto dovrà farlo l’allenatore, ingaggiato per essere un valore aggiunto”, chiosa il quotidiano.