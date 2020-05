Retroscena di mercato, il no di Timo Werner al Bayern Monaco ha un motivo preciso

Quanti trasferimenti sono stati il faticoso risultato di un tormentone di mercato durato una, a volte anche due, estati? Tanti. Anche quello di Timo Werner, del quale si vociferava un anno fa, sembrava possedere quel tipo di dna. Una trattativa lunga iniziata con un corteggiamento, occhiate di intesa e poi una frenata ed un improvviso stallo (causa di improvvisa irritazione). La descrivono così i media tedeschi, la storia di mercato che un anno fa aveva dato per (quasi) certo il trasferimento di Timo Werner al Bayern Monaco.

Un anno dopo Timo Werner è nei radar dell’Inter (oltre che di altri club della Premier League) e alla domanda sui suoi progetti futuri ha già dato una prima risposta significativa: “Meglio all’estero che al Bayern”. Niente Bundesliga. E di questa dichiarazione il Bayern non sarà certamente felice, i media tedeschi l’hanno riportata quasi come una lesa maestà. Il perché di questa affermazione lo spiega lo stesso Werner alla Bild (in un’intervista di qualche giorno fa). Il giornalista gli chiede se il suo no al Bayern non sia una reazione conseguente al trasferimento mancato, di cui tutti parlavano un anno fa: “Non posso rispondere su quali siano stati i motivi del Bayern, allora. Con il Lipsia giochiamo una stagione di grande successo, personalmente non ho mai segnato così tanti gol nella mia carriera e sto maturando in esperienza e stimoli e nonostante tutto sono felice di aver prolungato con il Lipsia e di giocare questa stagione”. Una storia che Timo non ha ancora digerito. Werner potrebbe avere già preso una decisione importante per il suo futuro. Un futuro lontano dalla Bundesliga.

