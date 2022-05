Inter, definita la priorità sul mercato: ecco il nome. “Ma un big dovrà partire”

Oggi andrà in scena l'incontro in sede tra Inzaghi, Zhang, Marotta e Ausilio. Si pianificherà il mercato in vista della prossima stagione

Matteo Pifferi

Oggi andrà in scena l'incontro in sede tra Inzaghi, Zhang, Marotta e Ausilio. Si pianificherà il mercato in vista della prossima stagione. "A parte l’occasione Dybala, sul fronte acquisti l’obiettivo primario è ingaggiare un vice Brozovic. Il prescelto è Kristjan Asllani, per una trattativa che potrebbe essere molto più avanti di quanto appare (la meta e il progetto sono graditi al ragazzo, ma si deve trovare la quadra con l’Empoli)", spiega Tuttosport che conferma, poi, l'interesse per Mkhitaryan, scelto dal club come sostituto di Vidal.

In uscita

Nell'incontro odierno sarà fatto il punto anche sul mercato in uscita. "Non ci sono solo petali, ma anche spine, per la futura rosa dei vice campioni d’Italia. Il binomio sostenibilità-competitività impone almeno un sacrificio. Bastoni piace in Premier (soprattutto al Tottenham) e pure Dumfries è sul taccuino di svariati club britannici. Qualcuno insomma, dovrà partire", chiosa Tuttosport.