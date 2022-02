Il mercato rivoluziona la Serie A: 87 nuovi acquisti a gennaio, 30 saranno titolari

L'edizione odierna di Repubblica commenta quanto accaduto nell'ultima sessione di calciomercato di gennaio

"Sarà una Serie A nuova, quella che tra 96 ore tornerà in campo dopo una sosta utile, soprattutto, per spendere senza distrazioni. All’estero si guarda al futuro, il Real ha chiuso l’accordo monstre con Mbappé che da luglio guadagnerà 50 milioni a stagione per 6 anni. L’Italia dove cifre simili sono utopia, s’è rifatta il trucco subito: 87 acquisti a gennaio, e almeno una trentina sono calciatori destinati a occupare un ruolo da protagonisti. Titolari, si potrebbe dire".