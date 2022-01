Inter, Sarri vuole a tutti i costi Vecino: “E’ disposto a sacrificare addirittura…”

Lotito può al massimo saldare il conto, ma aspetta la maggior parte degli introiti dalle uscite di Muriqi, Lazzari e Vavro

Non è um mister l'infinita stima di Maurizio Sarri nei confronti di Matias Vecino . Il centrocampista uruguaiano andrà infatti in scadenza con l'Inter a giugno e il tecnico della Lazio preme per averlo già subito. Ma l'input sul mercato in casa biancoceleste è chiaro: «Farò quello che si deve fare, nessun prestito. Sarri stesso ha detto di sapere che se esce qualcuno, si compra qualcuno ribadisce il presidente e io non ho mai promesso tre acquisti a gennaio».

Queste le parole di Claudio Lotito, che conferma come sia necessaria qualche uscita per avere un rinforzo in entrata. Spiega in merito Il Messaggero: "Lotito può al massimo saldare il conto, ma aspetta la maggior parte degli introiti dalle uscite di Muriqi, Lazzari e Vavro. Eppure a dieci giorni alla fine del mercato, davvero poco si è mosso. Sarri avrebbe persino rinunciato a Luis Alberto subito, pur di sciogliere quest'impasse e avere anche Matias Vecino, più funzionale al suo gioco. Il tecnico invoca un sacrificio eccezion fatta per Hysaj, secco no all'Atletico pur di costruire la sua nuova Lazio".