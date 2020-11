Inter, mercato già vivo: “Eriksen-Nainggolan via. Vecino-Izzo, Marotta ci pensa ancora”

Le operazioni sono già in corso, sebbene all’apertura ufficiale delle trattative nella sessione invernale di calciomercato manchino ancora circa due mesi. E fra le squadre più attive c’è sicuramente l’Inter che, visti i difetti evidenziati dalla squadra di Conte in questo inizio di stagione, è al lavoro per aggiungere le pedine mancanti per restare in alto fino alla fine. Le entrate andranno necessariamente finanziate dalle cessioni. E, in questo senso, in partenza ci sarebbero nomi non proprio banali come quelli di Nainggolan (sempre più vicino al ritorno al Cagliari) ed Eriksen (che ha molte richieste).

Marotta, però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com starebbe pensando anche a qualche rinforzo in difesa. Il nome di Armando Izzo è sempre attuale, perché piace a Conte e perché sarebbe perfetto per la difesa a tre preferita dall’allenatore nerazzurro. Ecco, dunque, che ritorna di moda lo scambio con Matias Vecino, assente dalla lista del club per la Serie A e fuori dai progetti di Conte. Uno scambio che, se portato a termine, sarebbe ideale sia dal punto di vista tattico che da quello economico, dato che entrambe le società potrebbero realizzare delle plusvalenze:

“A gennaio intanto ci saranno un paio di uscite (Nainggolan ma probabilmente anche Eriksen), più lo scambio Vecino-Izzo”, si legge su TMW.

(Fonte: TMW)