Lele Adani ha commentato l'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus, senza dimenticare quali responsabilità ha la società bianconera rispetto agli ultimi travagliati anni: "Quale abito indosserà la Juve di Spalletti? Non è quella la cosa importante. L'importante sarà se la Juve sarà all'altezza di Spalletti come non lo è stata in questi ultimi 5 anni. Lasciarsi alle spalle una vecchia storia non vuol dire ritrovare la Vecchia Signora. Il vero problema della Juventus è che ha sbagliato con allenatori vecchi, giovani, esperti, scommesse, vincenti. Ha sbagliato sempre. Non è stata capace di difendere una scelta, di inculcare la propria storia, la mentalità degli antichi eroi alla fine ha vacillato. Ha sconfessato, ha sprecato a livello economico".