Lele Adani ha commentato l'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus, senza dimenticare quali responsabilità ha la società bianconera rispetto agli ultimi travagliati anni: "Quale abito indosserà la Juve di Spalletti? Non è quella la cosa importante. L'importante sarà se la Juve sarà all'altezza di Spalletti come non lo è stata in questi ultimi 5 anni. Lasciarsi alle spalle una vecchia storia non vuol dire ritrovare la Vecchia Signora. Il vero problema della Juventus è che ha sbagliato con allenatori vecchi, giovani, esperti, scommesse, vincenti. Ha sbagliato sempre. Non è stata capace di difendere una scelta, di inculcare la propria storia, la mentalità degli antichi eroi alla fine ha vacillato. Ha sconfessato, ha sprecato a livello economico".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Adani durissimo sulla Juve: “Ha sbagliato sempre, non all’altezza. Spalletti? Atto nobile se…”
calciomercato
Adani durissimo sulla Juve: “Ha sbagliato sempre, non all’altezza. Spalletti? Atto nobile se…”
Il commento graffiante dell'ex calciatore che non dimentica le responsabilità della società bianconera
L'arrivo di Spalletti—
"Atto nobile di Luciano se il contratto è questo. La Juve ha sotto contratto Tudor e Thiago Motta e ogni mese deve bonificare gli stipendi. Luciano va e va a lavorare con la sua grandezza. In questo momento la società Juventus è inferiore agli allenatori che sceglie. Adesso ha scelto veramente un top e quindi gli darà il mandato in pieno. Non pensiamo di cancellare la responsabilità della società eh? In 5 anni avrà speso almeno un billion", ha dichiarato Adani a proposito delle scelte della società bianconera.
(DS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA