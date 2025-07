Sky – Valentin Carboni, visite e poi subito in ritiro a Moena

Il calciatore che arriva in prestito dall'Inter poteva avere qualche giorno di riposo in più ma ha preferito raggiungere subito Vieira

Valentin Carboni è atteso oggi a Moena dove si tiene il ritiro del Genoa. Il calciatore, che arriva in prestito dall'Inter, ha svolto questa mattina le visite mediche. Poteva avere qualche giorno di riposo in più - spiegano a Skysport - avrebbe potuto svolgere le visite mediche a Genova in questi giorni e raggiungere prossima settimana i compagni già in ritiro.

Ma il giocatore ha deciso di non perdere tempo e di raggiungere subito in ritiro la sua nuova squadra e per questo in giornata è atteso dal club rossoblù nella sede del ritiro estivo, come hanno riferito a Skysport.