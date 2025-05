Il futuro di Jonathan David è uno dei temi caldi del mercato europeo. L’attaccante canadese, classe 2000, è in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2025, e diversi club stanno monitorando con attenzione la sua situazione. Tra questi, spiccano Juventus e Napoli con l'Inter sullo sfondo.

"Il Napoli aveva incontrato gli agenti del calciatore. La novità delle ultime ore, però, è l’accelerata della Juventus per il classe 2000. La volontà dei bianconeri è quella di accontentare le richieste del calciatore. Il Napoli lo sta trattando da tempo ma aumenta la fiducia in casa bianconera per anticipare la concorrenza", sottolinea Gianluca Di Marzio.