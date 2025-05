Nella giornata di domani saranno definite le ultime questioni burocratiche per portare il calciatore belga in Italia

Dall'azzurro del City all'azzurro di Napoli. Kevin De Bruyne - che non ha rinnovato col club inglese - sarà presto un giocatore della squadra di De Laurentiis. Lo ha riferito a Skysport Gianluca Di Marzio sottolineando che per la giornata di domani è previsto lo scambio di documenti tra il club di De Laurentiis e i legali del giocatore belga. Dopo il sì di Conte arriva un altro si importante per la squadra che ha appena vinto il suo quarto scudetto.