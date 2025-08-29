Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti assoluti del mercato. Il portiere della Nazionale italiana, dopo aver salutato compagni e tifosi del Paris Saint-Germain lo scorso fine settimana, sembrava destinato ad andare a giocare nel Manchester City di Pep Guardiola. Un trasferimento che, per molti, era ormai considerato cosa fatta.
Tuttavia, la vicenda potrebbe assumere contorni molto diversi da quelli previsti. Secondo quanto riportato dal media francese RMC, infatti, non è da escludere che Donnarumma possa restare a Parigi almeno fino a gennaio. Una strategia dettata dal gioco delle parti. Da un lato il PSG, che ha progressivamente abbassato le proprie richieste economiche — dai 50 milioni iniziali ai 30 milioni attuali — dall’altro il Manchester City, intenzionato a muoversi con estrema cautela valutando di aspettare qualche mese per ingaggiare il portiere a costo zero.
