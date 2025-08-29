Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti assoluti del mercato. In arrivo una possibile svolta clamorosa sul suo futuro

Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti assoluti del mercato. Il portiere della Nazionale italiana, dopo aver salutato compagni e tifosi del Paris Saint-Germain lo scorso fine settimana, sembrava destinato ad andare a giocare nel Manchester City di Pep Guardiola. Un trasferimento che, per molti, era ormai considerato cosa fatta.