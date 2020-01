Mercato, il Barcellona non molla Vidal: il cileno titolare alla prima di Quique Setien

Il Barcellona ha deciso sin dall’inizio del mercato di non cedere Arturo Vidal, nonostante la corte serrata dell’Inter. Il cileno aveva infatti promesso a Conte di raggiungerlo a Milano, ma il club catalano non ha mai concesso al giocatore di partire. E probabilmente continuerà a farlo anche dopo il cambio in panchina: perché Vidal è infatti titolare alla prima di Quique Setien come tecnico del Barça. A conferma di come l’ex Bayern sia centrale nel progetto del club del Camp Nou.