FCIN1908 / Mercato Inter, ore calde: non solo Inzaghi, anche Zhang è in sede

Come vi abbiamo documentato, Simone Inzaghi qualche minuto fa ha raggiunto la sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano per un ulteriore incontro con la dirigenza nerazzurra, volto a discutere dei temi caldi del mercato interista di queste ore, con il possibile ritorno di Romelu Lukaku a catturare l'attenzione del popolo nerazzurro.