Rai – Meret, richiesta altissima per il prestito. Se l’Inter lo vuole l’anno prossimo…

Non mancano le offerte per Alex Meret. Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha chiarito la posizione del portiere del Napoli che piace anche all’Inter: “A meno che l’Atalanta, che s’è fatta avanti, o chi altro non offrirà 7/8 milioni per il prestito per un anno, il giocatore andrà via solo a titolo definitivo. Il Napoli non vuole privarsi del portiere, infatti la richiesta è sproporzionata per un prestito. Se l’anno prossimo l’Inter, che si è mostrata interessata al giocatore, vorrà ancora Meret se ne riparlerà“.