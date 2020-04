Mercato, il Mattino: “DeLa, priorità incontrare Mertens. Inter, discorso aperto finché…”

C’è un grosso punto di domanda sul futuro di Dries Mertens. Qualche settimana fa il rinnovo con il Napoli sembrava ormai cosa fatta, ma l’emergenza Coronavirus ha rimesso tutto in discussione. E, come riporta Il Mattino, l’Inter continua il suo pressing: “Il Napoli, appena riprenderanno le attività, procederà nelle trattative per i rinnovi. Il primo incontro sarà con Mertens che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Il belga s’incontrò con il presidente De Laurentiis all’hotel Vesuvio il primo marzo e furono messe basi concrete per il rinnovo, poi l’emergenza coronavirus ha interrotto il discorso. Intanto Dries continua a piacere all’Inter e all’estero ad Atletico Madrid e Chelsea. Partita ancora aperta, quindi fin quando non arriverà la firma del belga“.