Mertens-Inter? Gazzetta svela: “Guarda all’Europa, non giocherà più in Italia”

“Dries non vuole prendere in considerazione qualche offerta italiana, anche di un certo rilievo, per evitare di ritrovarsi avversario del Napoli. E al tempo stesso ha rifiutato offerte da Qatar e Arabia Saudita perché il suo obiettivo è giocare un buon Mondiale, sarà il terzo per lui, dunque sta valutando qualche offerta europea, che come progetto tecnico gli consenta di avere gli spazi giusti per giocare e tenersi in forma. Poi arriverà anche il momento per lui per salutare. E state certi che a Napoli saranno in parecchi a veder scendere una lacrimuccia”, si legge.