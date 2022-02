Messaggero: “Inter paga Gosens da giugno solo per amicizia. Caicedo finora non stava in piedi”

Non è del tutto lusinghiero il giudizio del Messaggero nei confronti del mercato portato a termine dall'Inter nella sessione di gennaio

Non è del tutto lusinghiero il giudizio del Messaggero nei confronti del mercato portato a termine dall'Inter nella sessione di gennaio. Ecco come il quotidiano analizza le mosse dei nerazzurri:

"Ha arpionato il Gosens (25 milioni) per il dopo Perisic, così può aspettare che il tedesco guarisca, lo pagherà da giugno: potenza delle amicizie tra club (...). Per scrupolo, Correa ancora inafferrabile, Inzaghi ha chiamato l'altro vecchio sodale Caicedo. Finora non è stato in piedi. Terza scommessa".