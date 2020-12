In UK – Mercato, Messi prepara lo sbarco all’Inter… Miami: acquistato un appartamento da 8mln

Se non è un indizio di mercato, poco ci manca. Lionel Messi starebbe già preparando lo sbarco a Miami. Le ultime indiscrezioni sul suo futuro, infatti, sostengono che il desiderio dell’argentino sia quello di terminare la carriera negli USA (come, tra l’altro, ha ribadito in più occasioni lo stessi Messi). Magari nell’Inter Miami di Beckham, nel 2023, quando sarà scaduto il nuovo eventuale contratto del calciatore con il Barcellona, secondo quanto riportato in Spagna.

Il Daily Mail, infatti, riferisce che Messi avrebbe già acquistato un lussuoso appartamento della Porsche Design Tower, un esclusivo edifico nel centro della città americana. Il costo? La bellezza di 8 milioni di euro. Un indizio di mercato decisamente costoso…

(Fonte: Daily Mail)