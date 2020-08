Sky – Barça, Messi pretende chiarezza: domani giornata fondamentale. Stasera Leo era…

L’umiliante sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco nel quarto di finale di Champions League ha inevitabilmente lasciato strascichi pesantissimi all’interno del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, si avvia a una pesante rivoluzione a tutti i livelli. La prima testa a saltare è quella dell’allenatore Quique Setien, al quale è già stato comunicato l’esonero e che un comunicato ufficiale in arrivo domani solleverà dall’incarico. Ma a dire addio saranno anche Abidal, segretario tecnico, e Oscar Grau, amministratore delegato della società.

Domani sarà una giornata fondamentale per il futuro del Barça, dato che si riunirà il consiglio direttivo del club, presieduto dal presidente Bartomeu, intenzionato a indire elezioni anticipate a novembre. Oltre a ciò, Bartomeu proporrà le varie candidature per il ruolo di allenatore: in testa c’è Ronald Koeman, che però deve liberarsi dal ruolo di ct dell’Olanda. In alternativa, ci sono Xavi e Pochettino.

Novità, quelle previste domani, che di riflesso andranno a incidere anche sul futuro di Leo Messi, grande sogno di mercato dell’Inter. Nelle scorse ore si è diffusa la voce secondo cui l’argentino, molto arrabbiato per la sconfitta in Champions, abbia comunicato al Barcellona l’intenzione di lasciare immediatamente il club. Notizia poi fermamente smentita dalla società. Dall’entourage del giocatore, invece, tutto tace.

Come riportato da Sky Sport, questa sera Messi era a cena con i suoi collaboratori e attendeva novità dalla riunione dei vertici societari svoltasi in serata. L’argentino, riferisce l’emittente, pretende chiarezza sulla rivoluzione che intenderà portare avanti il club, a tutti i livelli. Anche perché, in questa stagione, i rapporti tra squadra e dirigenza sono stati pessimi. Difficile dire cosa sia nella testa di Leo in questo momento. Di certo, domani sarà una giornata fondamentale per capire quale sarà il prossimo corso del Barcellona.

(Fonte: Sky Sport)