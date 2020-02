Messi-Barcellona, quale futuro? Sky UK: “Una fonte vicina a Leo conferma che…”

Lionel Messi ha intenzione di restare a Barcellona nonostante la lite pubblica con il direttore sportivo blaugrana Eric Abidal. A riportarlo è Sky Sport UK che svela come una fonte vicina al giocatore abbia confermato che Messi non stia pensando di lasciare il Camp Nou quest’anno. L’argentino è anche determinato a restare e a rivedere il suo contratto in scadenza nel 2021 ma senza fretta.

L’argentino, infatti, preferirebbe valutare anno per anno per capire il progetto blaugrana ma i dirigenti del club, al contrario, puntano a blindare la Pulce con un contratto di più anni. L’obiettivo della dirigenza è quella di fissare un incontro con il padre e manager Jorge nei prossimi mesi. Sky Sport UK riporta poi che la fonte conferma come Messi si sia sentito in dovere di parlare difendendo se stesso e la squadra e ritenendo poco costruttivo il fatto che il team sia stata criticata pubblicamente.

Messi è stato accostato all’Inter negli ultimi giorni: il club nerazzurro, con Suning, è tra i papabili in caso di addio dell’argentino dal sodalizio spagnolo